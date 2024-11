Vlada podala soglasje k imenovanju Toplerja za direktorja SB Slovenj Gradec

Ljubljana, 14. novembra - Vlada je dala soglasje k imenovanju Vladimirja Toplerja za direktorja Splošne bolnišnice (SB) Slovenj Gradec, in sicer od 15. novembra za obdobje štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Vlada je podala tudi soglasje k imenovanju Petra Kavčiča za direktorja zavoda za transfuzijsko medicino, so sporočili z ministrstva za zdravje.