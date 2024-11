Novi državni sekretar na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje Andrej Sotošek

Ljubljana, 14. novembra - Vlada je na današnji seji na mesto državnega sekretarja na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje imenovala Andreja Sotoška. Funkcijo bo nastopil s ponedeljkom, so sporočili z vlade. Sotošek bo pristojen za področje srednjega in višjega šolstva ter izobraževanja odraslih.