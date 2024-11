Vlada o gospodarskih temah

Ljubljana, 14. novembra - Vlada je potrdila spremembe in podaljšanje regulacije cen električne energije za gospodinjstva v zimski sezoni, tako da višja omrežnina v tem času ne bo bistveno vplivala na končni strošek. Do konca februarja bo zamejena cena za celotno porabljeno elektriko, in to nižje, kot je zdaj. Za državno sofinanciranje je vlada predvidela več projektov.