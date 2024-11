OZS s pomisleki glede izvajanja pravice do odklopa v praksi

Ljubljana, 14. novembra - V OZS glede pravice do odklopa opažajo, da so podjetja, ki so vezana na mednarodne trge in kjer imajo fleksibilen delovni čas, v dilemi, kako zadostiti ukrepom. "Prepričani smo, da je treba delavcu omogočiti čas za počitek, a uzakonjena pravica do odklopa bo v mnogih primerih povzročila nemalo nevšečnosti," so zapisali.