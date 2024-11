Vlada spreminja in podaljšuje regulacijo cen električne energije

Ljubljana, 14. novembra - Vlada je danes sklenila spremeniti in podaljšati regulacijo cen električne energije za gospodinjstva v zimski sezoni, da ne bo višja omrežnina vplivala na končni strošek. Do konca februarja bo zamejena cena za celotno porabljeno elektriko, in to nižja, kot je sedaj, zamaknila se bo tudi ponovna uvedba prispevka za OVE.