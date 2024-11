Newyorške borze uvodoma neenotno

New York, 14. novembra - Tečaji na newyorških borzah se na začetku današnjega trgovanja nimajo enotne smeri. Vlagatelji so po najnovejših gospodarskih objavah v ZDA zelo zadržani in previdni ter v pričakovanju novih namigov o nadaljnjem gibanju obrestnih mer. Skrbi jih namreč, da bi izvolitev Donalda Trumpa za predsednika ZDA lahko zamajala načrtovano denarno politiko.