Golobovi varnostniki s prenovljenim fitnesom, na CVZ savna zaradi sporov zaprta

Ljubljana, 19. decembra - Generalni sekretariat vlade je v kletnih prostorih na Gregorčičevi 25 obnovil prostore za fitnes. Namenjen je vzdrževanju kondicijske pripravljenosti premierjevih varnostnikov. Za obnovo in opremo so odšteli okoli 40.000 evrov. Tudi na centru za varovanje in zaščito (CVZ) so obnovili savno in fitnes. Savna je sicer zaradi prepirov zaprta.