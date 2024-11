Janko in Metka v režiji Roberta Waltla ponovno na odru Drame SNG Maribor

Maribor, 15. novembra - Drama Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Maribor bo danes v Dvorani Frana Žižka uprizorila klasično pravljico v podalpski preobleki Janko in Metka v režiji Robera Waltla. Gre za obnovitveno premiero uprizoritve, ki je nastala pred 14 leti v koprodukciji z Mini teatrom Ljubljana. V vlogah Janka in Metke sta tokrat Petja Labović in Gaja Filač.