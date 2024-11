Bruselj Meti naložil globo v višini skoraj 800 milijonov evrov

Bruselj, 14. novembra - Evropska komisija je danes ameriškemu podjetju Meta naložila plačilo denarne kazni v višini skoraj 800 milijonov evrov zaradi kršenja evropskih protimonopolnih pravil. Kot so pojasnili, so kazen Meti naložili, ker je svoje družbeno omrežje Facebook povezala z oglasno storitvijo Facebook Marketplace. V Meti so napovedali pritožbo.