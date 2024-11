Ministrstvo za notranje zadeve z razpisi za tolmače in prevajalce

Ljubljana, 14. novembra - Ministrstvo za notranje zadeve je na portalu javnih naročil objavilo javna naročila za izvajanje storitev tolmačenja in pisnega prevajanja za potrebe ministrstva, policije in Inšpektorata RS za notranje zadeve. Gre za javna naročila v treh stebrih oz. na treh področjih dela, med drugim v azilnih postopkih in ob različnih mednarodnih dogodkih.