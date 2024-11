Los Angeles, 17. novembra - Ameriški igralec in filmski ustvarjalec Danny DeVito v Hollywoodu velja za enega največjih, čeprav je visok le slabega 1,5 metra. Danes praznuje svoj 80. rojstni dan. In starost zanj ni ovira, da ne bi bil še vedno dejaven pred kamero in na gledališkem odru.