V Kozjanskem parku predstavili projekt za zaščito dvoživk

Podsreda, 14. novembra - V ustanovi Kozjanski park, ki upravlja z istoimenskim regijskim parkom, so danes v okviru mednarodne konference Life Amphicon predstavili vsebino projekta za ohranjanje dvoživk in obnovo habitatov. Osrednji cilj projekta je izboljšati stanje ohranjenosti dvoživk v šestih območjih Natura 2000 v Sloveniji, na Danskem in v Nemčiji.