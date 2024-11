Plačna reforma: Po novem višje vrednotenje plačila povečane učne in pedagoške obveznosti

pripravila Sonja Poznič Cvetko

Ljubljana, 15. novembra - Z aneksi h kolektivnim pogodbam za dejavnost vzgoje in izobraževanja, raziskovalno in kulturne dejavnosti se poleg zvišanja plač in prevedbe delovnih mest v novo plačno lestvico uvaja več drugih sprememb. Med drugim se spreminja možnost napredovanja za visokošolske učitelje, bolje bo vrednoteno plačilo povečane učne in pedagoške obveznosti.