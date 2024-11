Debi Nejca Petriča med profesionalci za oživitev boksa v Sloveniji

Ljubljana, 14. novembra - Dvorana na Kodeljevem bo v soboto (19.00) gostila boksarski spektakel Golden Gloves Fight Night 1. Organizatorji izpostavljajo, da želijo s spektaklom obuditi boks v Sloveniji in ga predstaviti širši javnosti. Glavna borba bo debi Nejca Petriča, evropskega podprvaka v konkurenci do 22 let, med profesionalci.