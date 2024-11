Prvaki koalicije znova jasno proti sovražnemu govoru

Ljubljana, 14. novembra - Prvaki koalicijskih strank Robert Golob, Matjaž Han in Asta Vrečko so po današnji seji vlade še enkrat odločno nastopili proti vsem oblikam sovražnega govora in pozivov k nasilju. "Noben izgovor ni dovolj dober, da se lahko poziva k javnemu linču, to je črta, ki je kot civilizirana družba ne smemo prestopiti," je dejal premier Golob.