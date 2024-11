Policisti so danes izvajali poostren nadzor nad prevozi potnikov in blaga

Ljubljana, 14. novembra - Uslužbenci policije, inšpektorata za delo, finančne uprave ter inšpektorata za infrastrukturo so danes na avtocestnem počivališču Povir v smeri Italije izvajali poostren nadzor nad mednarodnimi prevozi potnikov in blaga v cestnem prometu, so sporočili z inšpektorata za delo.