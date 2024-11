Nagrado 10. trienala U3 prejme vizualna umetnica Gala Alica

Ljubljana, 14. novembra - Nagrado 10. trienala sodobne umetnosti U3 prejme vizualna umetnica Gala Alica. Kot je zapisala mednarodna žirija, nagrado umetnici podeljuje zaradi relevantnosti njenega sporočila in kakovosti njenega dela. "Učinek in odnos do javnega prostora v delih Rob I in Rob II sta celotno žirijo prepričala, da je predlagala njeno ime," piše v utemeljitvi.