Na razvojnem dnevu gozdno-lesnega sektorja o zelenem prehodu

Ljubljana, 14. novembra - Na razvojnem dnevu gozdno-lesnega sektorja v okviru sejma Ambient in Dom plus so govorili o okoljskih politikah EU ter o njihovem vplivu na poslovanje in razvoj lesnih in pohištvenih podjetij. "Les kot biomaterial je ključna sestavina ekonomskih politik EU za zeleni prehod," je povedal državni sekretar Dejan Židan.