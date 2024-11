Od danes v EU v veljavi nove obveznosti za Booking

Bruselj, 14. novembra - V skladu z aktom o digitalnih trgih od danes naprej za nizozemsko spletno potovalno platformo Booking v EU veljajo posebne obveznosti. V Bruslju so prepričani, da bo njena vloga posrednika pri rezervaciji nastanitve, najemu avtomobila in drugih potovalnih storitev zdaj pravičnejša in bolj odprta.