Zimska služba v Mariboru pripravljena na novo sezono

Maribor, 15. novembra - Z današnjim dnem se na slovenskih cestah uradno začenja zimska sezona in tudi v Mariboru bodo enote zimske službe do sredine marca v stalni pripravljenosti. Po besedah predstavnika občine Andraža Mlakerja imajo ustrezne zaloge soli in peska. Za zimsko službo namenjajo okoli 1,7 milijona evrov, kar je nekoliko več kot v prejšnji sezoni.