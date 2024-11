Sloveniji opomin zaradi zamude pri sprejemu NEPN

Bruselj, 14. novembra - Evropska komisija je Slovenijo in 12 drugih držav EU pozvala, naj nemudoma predložijo končne posodobljene nacionalne energetske in podnebne načrte (NEPN). Ker tega niso storile v roku, ki se je iztekel konec junija, jim je danes poslala opomin, saj te države kršijo evropsko zakonodajo, so sporočili iz Bruslja.