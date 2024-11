Ob dnevu sladkorne bolezni Hiša eksperimentov predstavila projekt Sladkolesarjenje

Ljubljana, 14. novembra - Ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni, ki ga zaznamujemo danes, se je na osnovni šoli Majde Vrhovnik odvijalo Sladkolesarjenje. Gre za zdravstveno-preventivni projekt ozaveščanja in opolnomočenja mladih o sladkorni bolezni in razumevanja ljudi s to boleznijo, je na novinarski konferenci pojasnil direktor Hiše eksperimentov Miha Kos.