Milena Zupančič za STA: Duša Počkaj se je s svojo igro dotaknila absolutnega

Ljubljana, 16. novembra - Mineva sto let od rojstva filmske in gledališke igralke Duše Počakaj (1924-1982). Kot ena vodilnih slovenskih gledaliških igralk je izoblikovala veliko karakternih vlog. Kot je za STA povedala gledališka in filmska igralka Milena Zupančič, je bila Duša Počakaj "igralka, ki se je s svojo igro dotaknila absolutnega".