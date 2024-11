V javnem sektorju pred ključnim dejanjem, podpisom dokumentov za uveljavitev reforme

Ljubljana, 15. novembra - Vlado in sindikate javnega sektorja čaka danes sklepno dejanje pogajanj o prenovi plačnega sistema in odpravi plačnih nesorazmerij. Predviden je namreč podpis kolektivnih pogodb in drugih dokumentov, ki so podlaga za dvige plač in nekatere druge spremembe, ki bi se v plačnem sistemu uveljavile z začetkom prihodnjega leta.