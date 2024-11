Ruske oblasti zaprle znani muzej o zgodovini gulaga v Moskvi

Moskva, 14. novembra - Ruske oblasti so danes odredile zaprtje nagrajenega moskovskega Muzeja zgodovine gulaga, posvečenega žrtvam represije v času Sovjetske zveze. Kot so za francosko tiskovno agencijo AFP pojasnili v oddelku za kulturo moskovskih mestnih oblasti, so se za začasno zaprtje odločili zaradi kršitev predpisov o požarni varnosti.