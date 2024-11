Ljudska iniciativa v Portorožu opozorila na izkoriščanje pri najemu nepremičnin

Portorož, 14. novembra - V Portorožu se danes zaključuje dvodnevni posvet o poslovanju z nepremičninami, ob tem pa so predstavniki ljudske iniciative Stanovanjski blok predstavili razmere na področju najema nepremičnin in predloge ukrepov za rešitev stanovanjske krize. Sporočili so, da so razmere vse hujše in da imajo dovolj izkoriščanja.