Murska Sobota, 14. novembra - Policija je preklicala iskanje pogrešanega 53-letnika iz Lukavcev. Kot so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota, so ga danes našli mrtvega na območju občine Križevci. Z opravljenim ogledom in zbiranjem obvestil je policija ugotovila, da smrt ni posledica kaznivega ravnanja ali nesreče.