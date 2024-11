Mesec: Namen pravice do odklopa vnovičen dogovor o času zase, za družino in prijatelje

Ljubljana, 14. novembra - S soboto bo po enoletnem prehodnem obdobju v veljavi pravica do odklopa, delodajalci pa morajo do tedaj sprejeti ustrezne ukrepe, so spomnili na ministrstvu za delo. Namen pravice je, da se družbeno znova dogovorimo, da imamo po določeni uri čas zase, za družino in prijatelje, je ob tej priložnosti dejal resorni minister Luka Mesec.