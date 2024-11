Krški občinski svet popravil proračuna za letos in prihodnje leto

Krško, 14. novembra - Svetniki občinskega sveta Mestne občine Krško so na zadnji seji potrdili rebalans letošnjega občinskega proračuna in znižali predvidene prihodke in odhodke občine v tem letu. S spremembami proračuna za 2025 pa so povišali načrtovane prihodke in odhodke, tudi zaradi gradnje pokritega bazena. Potrdili so še dokumentacijo za obnovo gradu Rajhenburg.