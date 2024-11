V Portorožu z novo praznično svetlobno okrasitvijo in tradicionalnim skokom v morje

Portorož, 14. novembra - V Portorožu so danes predstavili decembrsko dogajanje, ki ga v piranski občini pripravljajo za domačine in obiskovalce. Začelo se bo že 30. novembra s prižigom lučk in nastopom Lee Sirk, nadaljevalo pa skozi ves december in tudi v januar. V Portorožu letos stavijo predvsem na drsališče, ki bo zaživelo v nekdanjem skladišču soli Grando.