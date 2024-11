Na dražbi prodali diamantno ogrlico z bogato zgodovino

Ženeva, 14. novembra - Na dražbi v Švici so v sredo prodali diamantno ogrlico, ki so jo nosili na dveh britanskih kronanjih v 20. stoletju in naj bi vsebovala nekaj diamantov iz ogrlice francoske kraljice Marije Antoanete. Za ogrlico z okoli 300 karati diamantov je nova lastnica odštela 4,5 milijona evrov, kar je nad pričakovanji, so sporočili iz dražbene hiše Sotheby's.