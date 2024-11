Evroposlanci podprli enoletno preložitev izvajanja uredbe o krčenju gozdov

Bruselj, 14. novembra - Evroposlanci so danes podprli enoletno preložitev začetka izvajanja lani sprejete uredbe EU o krčenju gozdov. Ob tem so sprejeli več dopolnil. Med drugim so podprli uvedbo dodatne kategorije za razvrščanje tretjih držav glede na stopnjo tveganja, da v njih prihaja do krčenja gozdov. Zdaj bodo sledila pogajanja s Svetom EU.