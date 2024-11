Odvetniška zbornica in državno odvetništvo za ničelno toleranco do nasilja

Ljubljana, 14. novembra - Odvetniška zbornica je nedavne objave o sodnikih in tožilki na omrežju X ter požig hiše brežiškega sodnika označila kot skrajno zavržne in v popolnem nasprotju z demokratičnimi vrednotami. V izjavi za javnost se je zavzela za ničelno toleranco do nasilja. Odzvalo se je tudi Državno odvetništvo RS, ki prav tako odločno zavrača pozive k nasilju.