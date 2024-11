Dan slovenskega znakovnega jezika s pozivi k njegovemu razvoju

Ljubljana, 14. novembra - Danes zaznamujemo dan slovenskega znakovnega jezika, ki je naravno sredstvo sporazumevanja gluhih. Ti pri komuniciranju tudi opazujejo in uporabljajo ustnice, mimiko obraza, lego in postavitev telesa. V Sloveniji ga kot jezik sporazumevanja uporablja okoli 1500 oseb, piše na spletni strani Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije.