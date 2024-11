Evropske borze uvodoma z rastjo

London/Pariz/Frankfurt, 14. novembra - Indeksi na evropskih borzah so na začetku današnjega trgovanja obarvani večinoma zeleno, potem ko so pretekla dva dni beležili padce. Vlagatelji so sicer previdni, saj čakajo na nove usmeritve trga, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina. Evro je proti dolarju izgubil in je na najnižji ravni v več kot enem letu.