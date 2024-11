Z igro Besedomat do prepoznavanja in učenja slovenskih besed

Ljubljana, 17. novembra - Na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša so se lotili raziskave znanja slovenskega jezika in jo zasnovali kot igro Besedomat. Uporabnik mora med 120 besedami presoditi, ali spadajo v slovenščino. Med besedami iz slovarjev knjižnega jezika so tudi neobstoječe besede, število besed, katerih razširjenost si prizadevajo ugotoviti, pa je 80.000.