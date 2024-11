CNN: Melania Trump se verjetno ne bo preselila v Belo hišo

Washington, 14. novembra - Nekdanja in bodoča prva dama ZDA Melania Trump naj bi prelomila tradicijo in se v drugem predsedniškem mandatu soproga Donalda Trumpa ne bo preselila v Belo hišo, temveč bo nekaj časa živela na Floridi, nekaj časa pa v New Yorku, poroča ameriška televizijska mreža CNN.