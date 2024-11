Ifo: Nemška birokracija letno povzroči 146 milijard evrov izgub pri gospodarski proizvodnji

München, 17. novembra - Zaradi prekomerne birokracije nemška gospodarska proizvodnja letno beleži do 146 milijard evrov izgub, kaže najnovejša raziskava münchenskega inštituta za gospodarske raziskave Ifo. Na inštitutu poudarjajo, da visoki stroški, ki jih povzroča birokracija, kažejo na to, kako nujne so reforme na tem področju.