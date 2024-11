Po izboru Avtokampi.si najboljša kampa Šobec in Big Berry

Tuhelj, 14. novembra - Obiskovalci portala Avtokampi.si so letos v izboru najboljših kampov v Sloveniji in na Hrvaškem kot najboljšega med domačimi večjimi kampi izbrali kamp Šobec, med manjšimi pa kamp Big Berry. Za najboljše glamping naselje so izbrali Falkensteiner Premium Lake Blaguš, za najboljše postajališče za avtodome pa tisto v Planici.