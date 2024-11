Demokracija o volitvah v ZDA (14. 11.)

Ljubljana, 14. novembra - Metod Berlec v komentarju Zmaga tradicionalne, zdravorazumske in podjetne Amerike piše o volitvah v ZDA. Meni, da je zmagovalec volitev Donald Trump znal prisluhniti potrebam, željam in strahovom navadnih Američanov. V prvi vrsti z obljubo, da bo delal v njihovem interesu, in ne v interesu elit oziroma washingtonskega establišmenta, ocenjuje.