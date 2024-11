Kopitarjevi kralji praznih rok iz Denverja

Denver, 14. novembra - Moštvo Los Angeles Kings je davi v severnoameriški hokejski ligi NHL doživelo poraz v gosteh v Denverju. Od kraljev so bili boljši hokejisti Colorado Avalanche, ki so v Ball Areni slavili s 4:2. Slovenski as Anže Kopitar, kapetan kraljev, je z asistencama sodeloval pri obeh zadetkih kraljev. Dvakrat je tudi streljal v okvir vrat, a brez zadetka.