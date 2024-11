Bela hiša srečanje Bidna in Trumpa označila kot zelo prijazno

Washington, 13. novembra - Srečanje med predsednikom ZDA Joejem Bidnom in novoizvoljenim predsednikom Donaldom Trumpom je bilo zelo prijazno in vljudno, je po današnjih približno dveurnih pogovorih v Beli hiši izjavila tiskovna predstavnica Bele hiše Karine Jean-Pierre. Trump je za New York Post dejal, da sta oba uživala v ponovnem srečanju.