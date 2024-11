Sodni svet o napadih na sodnike: Izjemno nevarna situacija, ki spodjeda pravno državo

Ljubljana, 13. novembra - Glede požiga hiše sodnika v Brežicah in ob objavah groženj sodnikom in tožilki na družbenih omrežjih se je zvečer oglasil tudi Sodni svet, ki opozarja, da gre za izjemno nevarno situacijo, ki spodjeda temelje pravne države. Pričakuje, da bodo tudi druge ustanove te incidente obravnavale z vso resnostjo in prioritetno.