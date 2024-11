Večer o napadih na sodnike in tožilce (14. 11.)

Maribor, 13. novembra - Vanessa Čokl v komentarju Luknja v čelu piše o grožnjah sodnikom in tožilcem, med drugim tudi tistim, ki so sodelovali v sodnih postopkih v zadevi Patria. Meni, da smo presegli mejo kontaminiranja s pozicije politične moči, podpihovanja zavržnih dejanj in minimaliziranja pravosodnih aktov. Piše, da imajo takšna dejanja rušilno moč.