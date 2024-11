Ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni poudarek na dobrem počutju

Ljubljana, 14. novembra - Svetovni dan sladkorne bolezni, ki ga zaznamujemo danes, je največja kampanja ozaveščanja o bolezni kot globalnem javnem zdravstvenem problemu. Tema svetovnega dneva za obdobje 2024-2026 je sladkorna bolezen in dobro počutje, osredotočali pa se bodo na fizično in duševno dobro počutje in družbeno blagostanje, so zapisali v zvezi društev diabetikov.