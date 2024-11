Novi primeri groženj sodnikom pod drobnogledom policije ter z obsodbami tako sodstva kot politike

pripravili Lara Draškovič in Katarina Bulatović

Ljubljana, 13. novembra - Javnost razburjajo novi primeri groženj pravosodnim funkcionarjem. Primer fotomontaže in objava domačih naslovov več sodnikov in tožilke ima največjo možno pozornost policije, vrhovno sodišče pripravlja kazensko ovadbo. Tako iz sodniških vrst kot politike se ob tem vrstijo obsodbe in opozorila o nesprejemljivosti tovrstnih dejanj.