Minister Novak po obisku porečja ptujske Drave zadovoljen z narejenim

Ptuj, 13. novembra - Minister za naravne vire in prostor Jože Novak je danes v sklopu regijskih obiskov porečij obiskal območje ptujske Drave. S predstavniki Direkcije RS za vode in koncesionarjem so pregledali opravljena dela na Dravi ter naredili načrt sanacijskih, investicijskih in vzdrževalnih del. Minister je nad videnim izrazil zadovoljstvo.