ZDA oktobra s pospeškom letne inflacije na 2,6 odstotka

Washington, 13. novembra - ZDA so oktobra pričakovano zabeležile rast inflacije. Cene življenjskih potrebščin, merjene z indeksom CPI, so se na medletni ravni zvišale za 2,6 odstotka, kar je 0,2 odstotne točke več kot septembra, je objavilo ameriško ministrstvo za delo. Inflacijo so navzgor potisnili predvsem višji stanovanjski stroški.