Martinovanje v šolskih prostorih odpovedali, Vonta zaradi kritik deležna napadov

Krško, 13. novembra - V Gibanju Svoboda so ostro obsodili napade na njihovo svetnico in poslanko Tamaro Vonta, ki jih je bila deležna zaradi svojega nasprotovanja izvedbi martinovanja v prostorih ene od osnovnih šol v občini Krško. Dogodek so sicer na koncu odpovedali. Napadi so nesprejemljivi in kažejo na potrebo po spoštljivem dialogu v družbi, menijo v Svobodi.