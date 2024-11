NZS in Olimpija obsodila navijaški incident na derbiju

Ljubljana, 13. novembra - Nogometna zveza Slovenije (NZS) je sporočila, da ostro obsoja dejanje posameznikov znotraj navijaške skupine Green Dragons, ki so na nedeljski tekmi med Olimpijo in Mariborom izobesili transparent z neprimerno vsebino, usmerjeno proti igralcu Maribora in slovenskemu reprezentantu Josipu Iličiću. Incident so obsodili tudi v ljubljanskem klubu.